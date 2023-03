Com 13 desfalques, São Paulo espera pelo menos três retornos para as quartas do Paulista

"Com 11 jogadores fora [na verdade, são 13], pesa bastante para a gente. Vamos tentar trazer mais Erison e Arboleda, que têm boas chances de se recuperar. O Beraldo também evolui, e devagarinho vamos fortalecendo o elenco. Não basta ter o jogador. Tem que ter, treinar e deixar nas melhores condições. Vamos tentar fazer com que esses jogadores cheguem em um nível físico bom para enfrentar o Água Santa", disse Ceni.

Beraldo foi o desfalque mais recente, cortado do jogo contra o Botafogo-SP por causa de um desconforto muscular. Ele é mais um que pode reforçar o time ricolor no mata-mata do Estadual.

