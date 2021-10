Com 100% de aproveitamento, Brasil visita a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Com um dos seus principais jogadores em campo, a Colômbia conta com o atacante Luis Díaz no confronto contra o Brasil. Em quinto lugar com 14 pontos, os colombianos precisam da vitória para entrarem na zona de classificação direta para a Copa do Mundo.

Já o rival aproveita o jogo em casa em busca da vitória para entrar no grupo dos quatro primeiros colocados e fugir da repescagem. Na última rodada, a equipe empatou fora de casa com o Uruguai.

"Primeiramente, muito feliz de poder ter essa nova oportunidade. É uma grande honra estar representando nosso país novamente. É um Douglas, com certeza, muito mais maduro, muito feliz por ter conquistado a medalha e deixado o ouro no nosso peito", ressaltou o meio-campista em sua chegada.

A principal novidade pelo Brasil é a chegada meia Douglas Luiz, do Aston Villa, se apresentou à Seleção Brasileira na noite de sexta-feira (8), em Barranquilla. O jogador foi chamado por Tite para o lugar de Casemiro, desconvocado por conta de uma infecção no dente siso.

Mesmo com 100% de aproveitamento nas eliminatórias, a equipe de Tite sofre críticas pelo desempenho de seus atletas em campo. Com 27 pontos e na liderança, o Brasil tem oito pontos de vantagem sobre a vice-líder Argentina, que vai enfrentar o Uruguai nesta rodada.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Brasil visita a Colômbia neste domingo (10), às 18h (de Brasília), no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na cidade de Barranquilla, pela quinta rodada das Eliminatórias para o Mundial do Qatar, já que todos os jogos foram adiados na data inicial.

