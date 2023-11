Com 10 clubes na disputa, começa Campeonato Amazonense Sub-18

O palco do duelo de estreia da Chave A será o CT Barbosa Filho, entre Líbano e Tarumã. Em seguida, Nacional e América de Manacapuru se enfrentam no mesmo local.

No Grupo A estão: América de Manacapuru, Líbano, Nacional, Tarumã e Fast. No Grupo B estão: Manaus FC, Paramazonas, Princesa, Santos e Sete FC. As equipes se enfrentam onde dentro das chaves.

"Estamos dedicados para que novos talentos possam surgir. Na nossa gestão, priorizamos o fortalecimento da base. A expectativa é clara, dar oportunidades a jovens promissores. Essa competição será tratada como as outras, organizada e acima de tudo, com profissionalismo, seguindo o regulamento", disse Durante.

Manaus/AM - O Campeonato Amazonense Sub-18 de 2023 começa nesta nesta sexta-feira (3). Os confrontos das Chave A e B acontecerão ao mesmo tempo, em campos diferentes, com rodada dupla. Para o diretor de competições adjunto da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Thiago Durante, a expectativa é de que a competição possa revelar jovens talentos e destaca o empenho da nova gestão em fortalecer as categorias de base.

