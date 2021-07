Colômbia supera Peru e fica em terceiro na Copa América

A Colômbia garantiu a 3ª posição da Copa América após derrotar o Peru por 3 a 2, na noite desta sexta-feira (9) no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Apesar de a vitória final ficar com os Cafeteros, foi a seleção do país andino que abriu o placar. Aos 44 minutos do primeiro tempo Cueva toca para Yotún, que chuta colocado para superar o goleiro Vargas.

Porém, logo no terceiro minuto da etapa final a Colômbia empata com gol em cobrança de falta de Cuadrado. A partir daí o jogo aumenta em intensidade, e os gols começam a sair.

O primeiro é de Luis Díaz, aos 20 minutos, em chute colocado após receber passe de Cuadrado. Aos 37 Lapadula marca de cabeça após cobrança de escanteio de García para deixar tudo igual novamente.

Porém a noite era mesmo de Luis Díaz. O bom meio-campista do Porto (Portugal) garantiu a vitória de sua equipe já nos acréscimos do confronto. Após receber passe de calcanhar de Muriel o camisa 14 bate da entrada da área.

Com isso, a Colômbia garante a terceira posição da Copa América, que definirá o campeão no próximo sábado (10), no confronto entre Brasil e Argentina, que acontece a partir das 21h (horário de Brasília) no estádio do Maracanã.