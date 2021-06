Colômbia supera Equador e vence por 1 a 0 no grupo A

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Colômbia e Equador se enfrentaram na Arena Pantanal, na noite deste domingo (13), na primeira rodada do Grupo A da Copa América e os colombianos levaram a melhor por 1 a 0. Edwin Cardona, meia do Boca Juniors, marcou o gol da vitória aos 40 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, a Colômbia assume a vice-liderança da chave, atrás do Brasil, que leva a melhor no saldo de gols - 3 a 1 -. O Equador é o quarto colocado do grupo, que ainda conta com Peru (3º) e Venezuela (5º).

O início da partida foi muito truncado, com o Equador tomando a iniciativa ofensiva, mas sem conseguir levar perigo ao gol de Ospina. A Colômbia ameaçou pela primeira vez apenas aos 38 minutos, em lance de bola parada que terminou com cabeceio de Mina por cima do gol.

E foi justamente na bola parada que a seleção colombiana chegou ao primeiro gol. Aos 40 minutos, em cobrança de falta ensaiada, Cuadrado lançou na área, Borja dominou e Cardona invadiu a área para bater forte e abrir o placar. O gol chegou a ser anulado, mas foi confirmado após revisão do VAR.

Precisando do resultado, o Equador voltou a tomar iniciativa no ataque. Logo aos sete minutos, Estupiñan bateu falta da direita direto para o gol e o goleiro Ospina fez bela defesa.

A Colômbia, por sua vez, diminuiu ainda mais o ritmo do jogo e apostava exclusivamente nos contra-ataques. Aos nove minutos, Borja arrancou pela esquerda e chegou a assustar o goleiro Ortiz com um chute forte, que foi por cima do gol.

Encontrando dificuldades para criar jogadas de perigo, o Equador só voltou a oferecer perigo aos 25 minutos, quando Preciado dominou e rolou na esquerda para a chegada de Estupiñan, que bateu forte, rasteiro, para boa defesa de Ospina.

Sem grandes sustos, a Colômbia foi bem sucedida em sua proposta de manter o resultado e segurou a vitória pelo placar mínimo até o fim.

A Colômbia volta a jogar na próxima quinta-feira (17), às 18h, quando encara a Venezuela no Estádio Olímpico, em Goiânia, pela segunda rodada. O Equador, por sua vez, descansa na próxima rodada e só volta a jogar no próximo domingo (20), também contra a Venezuela, às 18h, no Engenhão, no Rio de Janeiro.