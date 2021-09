COI suspende Coreia do Norte após ausência nos Jogos Olímpicos

Com isto, a Coreia do Norte está oficialmente fora dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, que vão acontecer em fevereiro do ano que vem.

"O Comitê da Coreia do Norte foi o único que não participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Por meio das várias comunicações e discussões mantidas nos meses anteriores ao evento, o COI forneceu garantias para a realização de Jogos seguros e ofereceu propostas construtivas para encontrar uma solução adequada e sob medida até o momento final (incluindo o fornecimento de vacinas), que foram sistematicamente rejeitadas pelo comitê coreano", disse o COI no comunicado.

