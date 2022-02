COI recomenda exclusão de atletas da Rússia e de Belarus de competições

No comunicado publicado nesta segunda, o Comitê Olímpico Internacional ainda informa que retirou a Ordem Olímpica do presidente russo, Vladimir Putin. A condecoração, que premia contribuições efetivas ao movimento olímpico, foi entregue a Putin em 2001.

O Comitê Executivo da entidade também reforçou o pedido para que eventuais competições que contem com participantes dos dois países não reproduzam o hino nacional ou exibam as bandeiras de ambos, além de não permitir que eles disputem as modalidades sob os nomes "Rússia" e "Belarus".

