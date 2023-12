COB reforça meta de recorde de medalhas para as Olimpíadas de Paris

Tais feitos levam a direção do COB e sonhar com um recorde de medalhas a próxima edição dos Jogos Olímpicos, que começa em 26 de julho.

No Pan de Santiago, o Brasil superou a campanha de Lima-2019, que já era recorde, e fez seu melhor resultado da história no torneio.

Paulo Wanderley, presidente da entidade, reforçou a meta durante o Summit realizado no CT do Time Brasil, no Rio.

