COB homenageia Renan Dal Zotto e mais 6 ídolos do esporte no Hall da Fama

O Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil já homenageou 25 heróis do esporte nacional, entre eles Mário Jorge Lobo Zagallo, que foi eleito em 2020, mas foi condecorado na noite desta quinta. Na época, o ídolo não teve o molde produzido por causa da pandemia de covid-19.

- Yane Marques entrou para a história ao se tornar a primeira brasileira a conquistar uma medalha olímpica no pentatlo moderno. O feito foi em Londres-2012, quando garantiu o bronze no individual feminino.

disse o presidente do Comitê Olímpico do Brasil Paulo Wanderley.

