COB cancela Jogos da Juventude devido à pandemia da Covid-19

“Considerando a gravidade da pandemia de covid-19 e a disseminação de novas cepas do coronavírus, e levando-se em conta também o número elevado de participantes [aproximadamente 5 mil] na faixa etária 15 a 17 anos, o COB entende que deve zelar pela integridade física e saúde de todos os envolvidos”, diz a nota do COB.

