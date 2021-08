COB anuncia cancelamento de Jogos da Juventude deste ano

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) informou, nesta segunda-feira (16), o cancelamento da edição de 2021 dos Jogos da Juventude, antes prevista para o mês de dezembro em Aracaju. O cancelamento se deve à gravidade da pandemia de covid-19 e a disseminação de novas cepas do coronavírus, e levou em conta também o número elevado de participantes, que gira em torno de aproximadamente cinco mil jovens na faixa etária 15 a 17 anos. Esta é a primeira edição a ser cancelada desde a sua criação.

Com o início dos Jogos Paralímpicos no próximo dia 24, o Comitê Paralímpico brasileiro definiu que Petrúcio Ferreira, do atletismo, e Evelyn Oliveira, da bocha, serão os porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura, no Estádio Nacional do Japão, às 8h (horário de Brasília). Também participarão do desfile a técnica da classe BC4 da bocha e staff da atleta Evelyn Oliveira, Ana Carolina Alves, e o diretor técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro, Alberto Martins. Petrúcio e Evelyn foram medalhas de ouro na última edição do evento paradesportivo, nos Jogos do Rio, em 2016.

Assim como nos Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos de Tóquio não terão a presença de público nas arenas. A decisão foi confirmada, nesta segunda-feira, após reunião do presidente do Comitê Paralímpico Internacional, o brasileiro Andrew Parsons, o Comitê Organizador dos Jogos, o governo metropolitano de Tóquio e o governo do Japão. O motivo é o preocupante aumento de casos de covid-19 no país, principalmente na capital japonesa.

Nesta terça-feira, a Vila Olímpica começou a receber parte dos atletas dos 131 países que deverão estar presentes ao evento.

Faltam sete dias para os Jogos Paralímpicos de Tóquio.