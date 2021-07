Clubes se solidarizam com massagista do São Paulo e desejam recuperação

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Diversos clubes do Brasil publicaram, ao longo da noite, mensagens desejando a pronta recuperação do massagista Marcelinho, do São Paulo, que passou mal à beira do gramado durante o jogo com o Fortaleza, no Morumbi, hoje (17), e teve de deixar o estádio de ambulância.

A cena assustou os espectadores. Ainda durante a partida, algumas instituições utilizaram as redes sociais para se solidarizar com o profissional do Tricolor paulista. Além disso, o perfil da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), do Campeonato Brasileiro, da Copa Nordeste e do Campeonato Paulista também publicaram mensagens enviando energia positiva.

Felipe Melo, jogador do Palmeiras, também se manifestou e disse que estava "em oração" pelo massagista.

De acordo com o São Paulo, Marcelinho teve "uma crise convulsiva" e foi encaminhado ao hospital. Ainda de acordo com a nota, ele "está bem, estável, e será submetido a exames neurológicos para elucidação do caso".

A situação deixou, inclusive, o técnico do São Paulo, Hernán Crespo, abalado. Após a partida, ele falou sobre o sentimento que teve ao ver um colega de trabalho desmaiado. "Muito difícil para a gente falar quando viu um companheiro de trabalho lutar pela vida. A angústia foi tanta, a vida continua, ele está bem, estamos todos mais tranquilos."