Clubes de futebol lamentam morte de Monarco, símbolo da Portela

Corinthians, Flamengo e o América-RJ, equipe pelo qual torcia, foram alguns dos clubes que prestaram homenagem à Monarco, figura importante do samba no Rio de Janeiro.

A informação do falecimento do sambista foi confirmada pela escola da qual fazia parte, a Portela. Segundo informações publicadas nas redes sociais da escola, ele não resistiu após complicações em uma cirurgia no intestino.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A morte de Monarco, aos 88 anos, presidente de honra da Portela foi lamentada neste sábado (11) não só por escolas de samba, e famosos do mundo da música, mas também por clubes tradicionais do futebol nacional.

