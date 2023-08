Clubes da Premier League dominam seleções nas semifinais da Copa 2023

Já a Espanha é um ponto fora da curva, visto que não possui nenhuma jogadora da Premier League na lista. Quase todas as convocadas de Jorge Vilda atuam no Campeonato Espanhol.

A Austrália é a segunda seleção com mais representantes. 11 atletas das Matildas jogam atualmente no Campeonato Inglês.

A Inglaterra conta com 20 das 23 jogadoras pertencentes à sua própria liga. Grande parte delas atua no Chelsea, Manchester City ou Manchester United.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.