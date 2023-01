Clubes brasileiros dão adeus a Roberto Dinamite

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Os clubes brasileiros usaram as suas redes sociais para lamentar a morte de Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama. Ele tinha 68 anos e desde o fim de 2021 fazia tratamento para tumores descobertos na região do intestino.

O Santos, por exemplo, colocou uma imagem de Roberto Dinamite ao lado de Pelé, que faleceu no dia 28 de dezembro. "Heróis eternizados. Nossos sentimentos aos familiares da lenda Roberto Dinamite e a todos os vascaínos", fechou o clube.

O Flamengo falou sobre o Clássico dos Milhões, enriquecido pelos embates entre Dinamite e Zico. "Um adversário admirável, que marcou o futebol e enriqueceu a história do Clássico dos Milhões. Descanse em paz", disse clube carioca.

O Botafogo, rival do Vasco, também o homenageou. "O Botafogo lamenta a morte de Roberto Dinamite, ícone do futebol carioca e brasileiro, que fez história no Vasco e como rival em campo nos proporcionou clássicos memoráveis. O Clube deseja força aos familiares, amigos e torcedores, e agradece pelo legado deixado. Valeu, Roberto", finaliza o rival

Confira mais mensagens:

Corinthians

"Na manhã deste domingo (08/01), o futebol brasileiro perdeu mais um de seus grandes personagens.

Roberto Dinamite, maior artilheiro da história do Brasileirão, nos deixou aos 68 anos, após lutar contra um tumor no intestino desde o fim de 2021."

São Paulo

"O São Paulo FC lamenta profundamente o falecimento de Roberto Dinamite, um dos gigantes da história do futebol brasileiro. O legado do craque fica para a eternidade. O clube se solidariza com os familiares, amigos, torcedores vascaínos e todos os fãs deste ídolo nacional."

Grêmio

"Hoje nos despedimos de mais uma lenda do futebol brasileiro. Roberto Dinamite, maior artilheiro da história do

@VascodaGama, nos deixa aos 68 anos. Craque e referência de uma geração. Nossos sentimentos, em especial à nação vascaína e à família."

Fluminense

"Um dos grandes da história do futebol carioca e brasileiro, Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama, nos deixou neste domingo. Rival em campo, sempre prezou pelo respeito dentro e fora dele. Todo o nosso carinho e sentimento aos fãs, familiares e amigos."

Volta redonda

"O Voltaço lamenta profundamente o falecimento do ex-jogador Roberto Dinamite. Atleta consagrado no Vasco da Gama, porém ídolo de todos os amantes do futebol, Dinamite fez história no futebol carioca e nacional. Desejamos força aos familiares. Descanse em paz, Dinamite!"

Bagu

"A principal virtude do desporto é o respeito. A competição. Hoje, um dos grandes representantes destas virtudes, nos deixou. Mas deixa um legado de aprendizado e correção em sua trajetória. Obrigado por tudo que fez no futebol, Roberto Dinamite!"

Bahia

"O Esquadrão se solidariza com o Vasco e a torcida vascaína neste momento de dor. Roberto Dinamite é o maior artilheiro da história do Brasileirão e maior ídolo do clube cruzmaltino. Nossos sentimentos também a familiares e amigos do ex-atacante e ex-presidente alvinegro. #Luto."

América FC

"O América Futebol Clube lamenta o falecimento do maior ídolo do @VascodaGama, Roberto Dinamite. Desejamos força aos familiares, amigos e fãs no Brasil e ao redor do mundo. Sabemos a dor de perder um ídolo e nos solidarizamos com esse sentimento."

CSA

"Recebemos com tristeza a notícia do falecimento de Roberto Dinamite. Um dos grandes nomes do futebol brasileiro e ídolo do @VascodaGama. Nossos sentimentos estão com a família, amigos e fãs de Roberto."

Histórico

Pelo Cruz-Maltino, Dinamite foi campeão do Campeonato Brasileiro de 1974, dos Cariocas de 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992, das edições do Troféu Ramón de Carranza em 1987 e 1988, dentre outros.

O ex-atacante ainda detém as marcas de maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols, e do Campeonato Carioca, com 279. Não à toa, ele tem uma estátua atrás de um dos gols de São Januário.

Ao longo da carreira, ele também vestiu as camisas do Barcelona, da Espanha, da Portuguesa, do Campo Grande e, claro, da seleção brasileira.

Fora das quatro linhas, Dinamite elegeu-se vereador em 1992, pelo PSDB. Em 1994 se elegeu deputado estadual, cargo que ocuparia ainda por mais quatro mandatos. Também foi presidente do Vasco por duas gestões, entre 2008 e 2014.