Clube da Bélgica leva jogador do Corinthians e tem outros alvos na Série A

O Cercle Brugge deve contratar mais quatro ou cinco jovens jogadores do futebol sul-americano. Scuro comanda essa prospecção e tem vários atletas no radar.

O Brugge recebia jogadores pouco aproveitados do Monaco por empréstimo. Agora, com o brasileiro Thiago Scuro como CEO, a estratégia mudou. O clube francês buscará revelações na América do Sul, especialmente no Brasil, para período na Bélgica.

Os proprietários do Monaco também comandam o Brugge e veem o clube belga como porta de entrada para jovens atletas na Europa. Felipe Augusto é visto com potencial, mas ainda "cru" para o Campeonato Francês.

O Brugge é um clube satélite do Monaco (França) e está de olho em jovens atletas da Série A do Campeonato Brasileiro após contratar o centroavante Felipe Augusto por cerca de R$ 16 milhões.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cercle Brugge, da Bélgica, deve contratar outros jogadores do futebol brasileiro além de Felipe Augusto, do Corinthians.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.