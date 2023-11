Clube anuncia Sheik como vice de futebol e Neymar pai como consultor

O clube exaltou a carreira de Sheik, ex-Corinthians e atual comentarista do SBT: "teve uma carreira de sucesso enquanto atleta, conquistando sua posição entre os melhores jogadores do mundo da sua geração e se tornando um dos maiores ídolos da história do Corinthians".

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Clube da série A-2 do Paulistão, o Monte Azul anunciou que vai virar uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e terá Emerson Sheik como vice-presidente de futebol e Neymar pai como consultor.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.