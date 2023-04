Club Pina conquista 10° Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu Profissional em Manaus

Manaus/am - Depois de dois dias de “guerra nos tatames”, o Club Pina terminou no topo do pódio do 10° Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu Profissional. O evento lotou as dependências da Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus, no último fim de semana, 22 e 23 de abril de 2023.

De acordo com o relatório divulgado pela Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional (FAJJPRO), o Club Pina faturou 53 medalhas de ouro, 35 medalhas de prata e 53 de bronze. No total, o grupo liderado pelo Mestre Pina somou 609 pontos. Esse foi o quinto título da equipe nessa competição, que tem apenas 10 edições.

“Essa conquista é resultado de muita dedicação de todos os professores e atletas do Club Pina, que é uma fábrica de campeões. Temos 11 filiais, mas apenas oito participaram do campeonato porque não tínhamos como ajudar nas inscrições. Disputamos o Amazonense da FAJJPRO com a matriz, sete filiais e 262 atletas. Mostramos a nossa organização e a nossa força no jiu-jítsu”, disse o Mestre Pina.

O presidente da FAJJPRO, o faixa preta Fernando Barros, destacou ainda as outras equipes que brilharam no pódio. O segundo lugar ficou com Aníbal Jiu-Jítsu, seguido da Equipe Ivo Neto, GF Team e White House.

“A décima edição do Campeonato Amazonense Profissional foi espetacular, com grandes lutas, finalizações, um grande público presente na Arena Amadeu Teixeira no sábado e domingo, organização de primeira e atletas e academias motivados, porque prezamos pela valorização do jiu-jítsu. Tivemos premiação em dinheiro para as equipes e atletas”, destacou o dirigente.

Reinaram absolutos

Individualmente, a competição foi marcada pelo excelente desempenho de Antônio Braga Neto (Nova União, campeão do Absoluto Preta Masculino; e Randryely Souza (Club Pina), campeã do Absoluto Marrom e Preta Feminino.

Apoiadores

O 10° Campeonato Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional teve apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento. A competição também contou com apoio da deputada estadual Alessandra Campelo e o vereador Allan Campelo, que aprovaram as leis estadual e municipal que garantem o pagamento de premiação igual para homens e mulheres e competições esportivas no Amazonas.