Cléber Machado deixa a Globo após 35 anos

Galvão, por sua vez, mesmo sem narrar eventos esportivos no canal carioca, não se afastou da narração esportiva. Neste sábado (25), ele vai narrar o amistoso entre Brasil e Marrocos em seu canal no YouTube.

"Muito bom, muito bonito. Também quero dar parabéns para mim, eles podiam mandar uma coisinha dessa aí pra mim, é a nona Copa do Mundo. Aqui é a nona Copa do Mundo. Não sei se vale a distância, mas... Manda pelo Correio ou traz aqui pra gente", afirmou.

A saída do narrador ocorre num momento em que ele vinha perdendo espaço na emissora. Na última Copa do Mundo, no Qatar, ele não fez parte da equipe que viajou ao país-sede. Apenas Galvão Bueno, que deixou de ser narrador na emissora, e Luís Roberto, que segue no canal, narraram o torneio in loco.

"Grande profissional, Cléber esteve presente nos principais eventos esportivos nacionais e internacionais ao longo das últimas décadas e contribuiu para alimentar a paixão do brasileiro pelo esporte, especialmente o futebol", acrescentou a Globo no texto.

"Sua história profissional se mistura à história do esporte da Globo e, além de futebol, automobilismo, basquete, vôlei, atletismo, entre outras modalidades, ele mostrou versatilidade ao atuar também como apresentador e comentarista em programas da TV Globo e do Sportv e ao ancorar transmissões de desfiles de Carnaval", citou a emissora.

Cléber era um dos principais nomes do canal carioca e costumava fazer as narrações de jogos dos times paulistas, entre outras modalidades esportivas.

