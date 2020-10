Claudinho faz golaço, Red Bull vence o Goiás e empurra Vasco ao Z4 no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino respirou no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado (24), o time de Bragança Paulista recebeu o lanterna Goiás no Nabi Abi Chedid e venceu por 2 a 0. Ytalo e Claudinho, com bonito chute no ângulo, foram os responsáveis pelos gols que tira o clube paulista da zona do rebaixamento. Thonny Anderson ainda perdeu um pênalti nos acréscimos.

Com a vitória, o Red Bull chegou a 19 pontos. O suficiente para ultrapassar Botafogo e Vasco, agora entre os quatro últimos da tabela, com 18. O time Esmeraldino segue em situação delicada. São 11 pontos ganhos em 16 partidas, a pior campanha da competição.

Agora, o Red Bull se prepara para o duelo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. O jogo de ida das oitavas de final do torneio está marcado para quinta-feira (29), às 19h. O time goiano tem a semana livre antes de enfrentar o Vasco, na Serrinha, domingo (1º), às 20h30, pela 19ª rodada do Brasileirão.

CRONOLOGIA DO JOGO

Melhor no jogo, o Red Bull Bragantino abriu o placar aos 47 minutos do primeiro tempo. Ytalo aproveitou falha de Caju após cruzamento da esquerda e balançou as redes. Na etapa final, Claudinho fechou a conta. O camisa 10, um dos destaques da partida, limpou a marcação e acertou um golaço no ângulo, da entrada da área.