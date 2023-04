Classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil estão definidos

Rio de Janeiro/RJ - Os 16 clubes classificados para as oitavas de final da Copa Betano do Brasil foram definidos na quinta-feira (27), com o resultado dos últimos quatro jogos. Na terça-feira (2), os oito confrontos da próxima fase serão sorteados na sede da CBF, às 13 horas (horário de Brasília).

Após a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o Bahia confirmou o favoritismo e venceu o Volta Redonda por 4 a 0, na Arena Fonte Nova, com gols de Cauly, Jacaré e Arthur Sales (2). O mesmo vale para o Botafogo, que havia vencido o Ypiranga (RS) por 2 a 0 e repetiu o placar no Nilton Santos. Matheus Nascimento e Janderson marcaram para a equipe alvinegra, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Apesar das vitórias nos jogos de ida, Internacional e Grêmio enfrentaram CSA e ABC, respectivamente, e tiveram que se superar para avançar de fase.

Com vantagem de 2 a 1 construída no Beira-Rio, o Colorado perdeu para o Azulão no tempo regulamentar e avançou nos pênaltis. Keiller defendeu duas cobranças e foi o herói da classificação do Internacional.

Já o tricolor gaúcho venceu por 2 a 0 na primeira partida e recebeu o ABC na Arena do Grêmio. A equipe potiguar não se deu por vencida e ganhava a partida até os 48 minutos do segundo tempo, quando Galdino acertou belo chute de fora da área e sacramentou a classificação gremista.

Na terceira fase, a Copa Betano do Brasil mostrou o valor da alcunha de 'competição mais democrática do país' e proporcionou muita emoção ao torcedor. A diferença financeira foi apenas um número e se mostrou pouco importante diante da luta dos clubes pela classificação.

Mais dois classificados nos pênaltis

Além do Internacional, Corinthians e Athletico (PR) também avançaram nos pênaltis contra Remo e CRB, respectivamente. Enquanto que o Flamengo, apesar da goleada sobre o Maringá, entrou em campo pressionado pelo placar adverso de 2 a 0.

Os mineiros também suaram pela classificação. Atrás no placar agregado por 1 a 0, o Cruzeiro venceu o Náutico por 2 a 0 e marcou o gol da vaga, com Christian, perto da marca dos 45 minutos finais. Já o confronto entre Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas (RS) teria ido para a disputa de pênaltis, se não fosse o gol de voleio de Zaracho, aos 44 minutos do segundo tempo, no empate em 1 a 1.

Para as oitavas de final, os clubes classificados são: América Mineiro, Atlético Mineiro, Athletico Paranaense, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional Palmeiras, Santos, São Paulo e Sport. Eles têm direito a R$ 3,3 milhões pela vaga. Nesta edição, a Copa Betano do Brasil irá distribuir cerca de R$ 500 milhões para as equipes participantes, um valor recorde de premiação.