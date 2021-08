Classificada às quartas, seleção brasileira masculina bate a França

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Classificada às quartas de final, a seleção brasileira de vôlei masculino encerrou a fase de grupos com vitória sobre a França por 3 sets a 2, parciais de 25/22, 37/39 25/17, 21/25 e XX, na madrugada deste domingo (1º).

O Brasil voltará à quadra da Arena Ariake nesta terça-feira (3) e brigará por uma vaga na semifinal. O adversário e o horário serão definidos com a conclusão desta última rodada da fase de grupos.

A seleção entrou em quadra já com a vaga garantida na fase final. Bem no bloqueio e ágil nos contra-ataques, a seleção brasileira, apesar da diferença de três pontos, venceu o primeiro set com certa tranquilidade.

No quase interminável segundo set, com duração de 51 minutos, a França reagiu e contou com N'Gapeth, que explorou bem o bloqueio do Brasil. A parcial foi a mais longa nos Jogos de Tóquio.

Depois de N'Gapeht, foi a vez de Leal desmontar a defesa dos franceses, e o Brasil faturou o terceiro em 25 minutos - metade do tempo comparado ao anterior. O Brasil fez um quarto bem abaixo e o confronto foi definido no tie-break.

Com três pontos de Leal e outro de Maurício, a seleção largou bem no set decisivo e soube administrar a vantagem.

Nesta fase de grupos, o Brasil fez a melhor campanha, atrás apenas dos russos. O time, do técnico Renan Dal Zotto, ganhou da Tunísia por 3 a 0, Argentina por 3 a 2, do Estados Unidos por 3 a 1, além dos franceses, e perdeu para o Comitê Olímpico Russo por 3 a 0.