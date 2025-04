Clássico Carioca: Botafogo vence Fluminense e encerra jejum no Brasileirão

Em um clássico carioca disputado neste sábado (26), o Botafogo superou o Fluminense por 2 a 0, recuperando-se de uma sequência de três jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. Os gols de Vitinho e Savarino garantiram o triunfo alvinegro, impulsionando a equipe de Renato Paiva, ao menos provisoriamente, para a primeira metade da tabela.

Com a vitória, o atual campeão nacional Botafogo alcançou os 7 pontos, ascendendo à 7ª colocação. Já o Fluminense, sob o comando de Renato Gaúcho, conheceu sua primeira derrota na competição, permanecendo com 10 pontos, mas ainda dentro do G4.

O resultado no clássico ampliou um incômodo jejum para o Tricolor das Laranjeiras, que agora acumula oito derrotas consecutivas diante do Botafogo. A última vitória do Fluminense no confronto ocorreu em junho de 2022, em partida válida pelo Brasileirão.

Ambas as equipes voltam a campo no meio da semana para compromissos pela terceira fase da Copa do Brasil. Na quarta-feira, o Botafogo receberá o Capital, enquanto o Fluminense também atuará em casa, enfrentando o Aparecidense.