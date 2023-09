City vira sobre o West Ham e chega a quinta vitória seguida no Inglês

1 x 1. Doku recebeu na esquerda, entrou na área e cortou para dentro para bater entre dois marcadores e estufar a rede no primeiro minuto do segundo tempo.

1 x 0. West Ham arrancou em contra-ataque com Coufal que cruzou na medida para Ward-Prowse, chegar livre na área e cabecear para abrir o placar aos 35' do primeiro tempo.

City chega primeiro. Foden recebeu pela direita logo no primeiro minuto e cruzou na área, mas a zaga do West Ham chegou para fazer o corte.

Pressão não funciona. O City igualou o placar no início do segundo tempo, virou o jogo em meados da etapa e ampliou próximo aos minutos finais, porém, durante a segunda etapa, enfrentou maior pressão dos donos da casa. Ao contrário do primeiro tempo, onde apostaram principalmente em contra-ataques em cima do erro rival, passaram a realizar jogadas pelo centro e lançamentos longos pela lateral direita.

O resultado mantém o City na liderança com 15 pontos. O West Ham cai para a 5ª posição, com 10.

A equipe de Pep Guardiola soma 100% de aproveitamento no Inglês. O time conta com cinco vitórias em cinco rodadas.

