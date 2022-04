City e Liverpool vencem e colocam os ingleses em vantagem nas quartas da Liga dos Campeões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ingleses largaram em vantagem nesta terça-feira (5) na abertura das quartas de final da Liga dos Campeões. Enquanto o Manchester City venceu o Atlético de Madrid em casa por 1 a 0, o Liverpool derrotou o Benfica, em Portugal, por 3 a 1.

Com os resultados, as duas equipes britânicas terão boas vantagens nos confrontos de volta, na próxima semana, para avançar à semifinal. O Liverpool pode até perder por um gol de diferença que se classifica e o City jogará por um empate.

Em Manchester, a partida foi mais brigada do que jogada, sobretudo no primeiro tempo. Apesar de ficar mais tempo com a bola, principalmente no campo de ataque, o City teve dificuldade para furar a retranca armada por Diego Simeone.

Enquanto se defendia bem, o time espanhol, no entanto, poucas vezes conseguiu cruzar a linha do meio de campo, apostando apenas em contra-ataques.

Somente após o intervalo é que os espaços começaram a aparecer para as duas equipes. Primeiro, foram os visitantes que tiveram duas boas chances, em contragolpes puxados por Griezmann e Llorente.

A resposta do City foi mais efetiva e veio com Kevin De Bruyne, aos 24 minutos. Em jogada armada por Foden, no primeiro lance dele após entrar no lugar de Mahrez, o time inglês furou a defesa do Atlético pela direita, por onde o camisa 47 serviu o belga. O principal armador da equipe invadiu a área e bateu cruzado para abrir o placar.

No Estádio da Luz, Konaté e Mané marcaram pelo Liverpool ainda no primeiro tempo, aos 17 e aos 34 minutos. Depois do intervalo, Darwin Nuñez descontou, aos quatro minutos, mas Luis Díaz fechou o triunfo aos 42 da etapa final.

Nesta quarta-feira (6), o Bayern de Munique enfrenta o Villarreal no estádio La Cerámica, na Espanha, às 16h. No mesmo horário, o atual campeão Chelsea encara o Real Madrid no estádio Stamford Bridge.

No chaveamento da Liga dos Campeões, quem avançar do confronto entre Bayern e Villareal pega na semifinal o ganhador do duelo Benfica x Liverpool. A outra semifinal será entre o vencedor de Chelsea x Real Madrid contra quem se classificar de Manchester City x Atlético de Madrid.