City domina, vence Nottingham em jogo com expulsão e segue 100% no Inglês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City bateu o Nottingham Forest por 2 a 0 e somou a sexta vitória seguida no Campeonato Inglês, mantendo um aproveitamento de 100% na atual temporada da liga.

Artilheiro da última temporada, Haaland marcou seu oitavo gol nesta edição do Inglês. O norueguês tem o dobro de gols do segundo na lista de artilheiros e soma 44 gols em 41 jogos de Premier League.

Com a vitória, o City segue perfeito no Campeonato Inglês e é o líder isolado com 18 pontos. O próximo duelo dos Citizens é pela Copa da Liga Inglesa, contra o Newcastle, na quarta-feira (27).

O Nottingham Forest estaciona no meio da tabela, com sete pontos na décima posição. Os Reds recebem o Brentford no próximo domingo (1/10), novamente pelo Campeonato Inglês.

COMO FOI O JOGO

Só o Manchester City jogou nos primeiros minutos e abriu o placar cedo. Após longa troca de passes, Rodri achou Walker num lindo lançamento, o lateral ajeitou para Foden pegar de primeira e fazer o primeiro do time da casa.

Haaland marcou o segundo do City aos 13 minutos, após mais uma jogada padrão Guardiola. Matheus Nunes chega no fundo e cruza na medida para mais um gol do artilheiro norueguês.

O segundo tempo começou quente, com confusão e cartão vermelho. Rodri e Gibbs-White se estranharam, o espanhol segurou o adversário pelo pescoço e foi expulso.

Após a expulsão, o Forest teve mais posse e criou chances de gol, mas falhou nas finalizações e não conseguiu balançar a rede de Ederson.

O City assustou novamente em algumas escapadas rápidas e Haaland perdeu uma grande oportunidade de definir o confronto.

O jogo foi tenso na segunda etapa, com entradas duras e encaradas de parte a parte. O resultado da temperatura elevada da partida foi um toal de 10 cartões amarelos e o vermelho para Rodri.