City bate o Sevilla nos pênaltis e é campeão da Supercopa da Europa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City venceu o Sevilla nos pênaltis e foi campeão da Supercopa da UEFA. A partida terminou em 1 a 1 e foi realizada no Estádio Georgios Karaiskákis, em Pireu, na Grécia, nesta quarta-feira (16).

Em sua primeira participação no torneio, os ingleses conseguiram conquistar a taça. Já os espanhóis disputaram o torneio pela sétima vez - todas pela Liga Europa -, e tentavam o bicampeonato da Supercopa.

COMO FOI O JOGO

O Manchester City teve maior domínio do jogo e controlou quase todo o primeiro tempo, mas não conseguiu ser efetivo, e viu o Sevilla abrir o placar após ter chegado com perigo ao gol, duas vezes.

O Sevilla abdicou da posse de bola, mas soube aproveitar a chance que teve, e em sua única finalização ao gol no primeiro tempo, marcou.

Após o 1 a 0, o Sevilla conseguiu se organizar bem na defesa e impôs dificuldades para o City conseguir furar o bloqueio espanhol.

No segundo tempo, o time espanhol começou melhor e os ingleses estavam mais desanimados. Ederson foi acionado duas vezes logo no início, mas pouco tempo depois o City conseguiu empatar a partida. Depois disso, o City equilibrou a partida e seguiu mais dominante.

DESTAQUES

Os goleiros foram os destaques de ambos os times e impediram o placar de ser diferente de um empate.

Bono impediu o City de abrir o placar logo nos primeiros minutos de jogo, o que deu estabilidade para o time espanhol conseguir fazer seu jogo. E no segundo tempo, evitou que os ingleses ampliassem.

Ederson apareceu pouco no primeiro tempo, mas no segundo tempo fez defesas importantes antes do gol de empate e logo em seguida a marcação, que evitaram que o City desanimasse.

LANCES IMPORTANTES

O City chegou com perigo após a cobrança do escanteio. Palmer recebeu na entrada da área e mandou a bola para dentro do espaço. Aké conseguiu cabecear e o goleiro do Sevilla fez ótima defesa, aos oito minutos.

Aos dez minutos, Palmer chegou pela direita e mandou para a área, mas Bono saiu no soco e a bola foi para a entrada da área. Gvardiol conseguiu chegar nela e tentou finalizar, mas mandou a bola para longe.

Grealish escapou da marcação e chapou a bola no canto oposto de Bono, que espalmou a bola, sete minutos depois.

Bono lançou e a bola foi direto para o meio campo. Ocampos passou para Acuña na esquerda, que cruzou para En-Nesyri. O atacante marroquino subiu entre os dois zagueiros do City e cabeceou para dentro da rede, aos 25'. Indefensável para Ederson.

No segundo minuto de acréscimo, Grealish levantou na pequena área, mas Kovacic e Palmer não conseguiram chegar a tempo e desviar a bola para dentro da rede, que acabou indo direto pela linha de fundo.

Aos três minutos do segundo tempo, os jogadores do Sevilla pediram pênalti. Em cobrança de falta a seu favor, a bola vai para a área do City e para em Gvardiol. Apesar da impressão de toque de mão, a bola parou na coxa do jogador.

Em contra-ataque do Ocampos, ele mandou a bola rasteira para a área e En-Nesyri finalizou em cima de Ederson que defendeu com os pés, aos cinco minutos.

Quatro minutos depois, Jordán cobrou falta a favor do Sevilla, na entrada da área. A bola passou a barreira, mas Ederson conseguiu fazer a defesa.

Rodri lançou pela direita para Palmer, que estava livre e cabeceou a bola por cima de Bono. O City empatou a partida aos 18'.

En-Nesyri ficou cara a cara com Ederson e chutou em cima do goleiro brasileiro, que conseguiu fazer um milagre, e impediu o Sevilla de marcar um minuto depois.

O goleiro do Sevilla conseguiu espalmar o chute de Palmer, que conseguiu passar por Ocampos e Acuña, aos 23'.

Em cobrança de falta do City, Aké cabeceou, mas o goleiro do Sevilla conseguiu fazer a defesa

O jogo termina empatado e a disputa vai para os pênaltis.

Pênaltis

Manchester City: Haaland, Juan Álvarez, Kovacic, Grealish, Walker

Sevilla: Ocampos, Rafa Mir, Rakitic, Montiel

Estádio: Estádio Georgios Karaiskákis, em Pireu, na Grécia

Gols: Sevilla - En-Nesyri (25'/1t), City - Palmer (18'/2t)

Cartões Amarelos: Badé, Ocampos, Lamela, Juanlu (Sevilla)

MANCHESTER CITY

Ederson; Walker, Akanji, Gvardiol e Aké; Rodri e Kovacic; Palmer (Julián Álvarez), Foden e Grealish; Haaland

SEVILLA

Bono; Jesús Navas (Montiel), Badé, Gudelj e Acuña; Jordán e Rakitic; Ocampos, Óliver Torres (Juanlu) e Lamela (Suso); En-Nesyri (Rafa Mir)