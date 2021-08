Cinco brasileiros se classificam e vão à final na Liga Mundial de Skate Street

Rayssa passou em segundo lugar, enquanto Pâmela ficou em quinto. Em primeiro lugar ficou a medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, Funa Nakayama. As brasileiras Letícia Bufoni e Marina Gabriela não conseguiram se classificar entre oito primeiras e dão adeus à competição neste ano. A medalhista de ouro do skate, Momiji Nishiya, ficou em 4º lugar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.