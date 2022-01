Cidade camaronesa abriga Copa Africana em meio a guerra civil

A Tunísia, que esteve na mais recente Copa do Mundo, em 2018, duela com Mali na partida que abre a rodada dupla que terá também Mauritânia x Gâmbia.

O primeiro teste para a segurança de Limbe –uma bomba explodiu lá na semana passada, sem deixar vítimas– é nesta quarta-feira (12), quando todas as seleções do Grupo F farão sua estreia.

As ruas da cidade, em especial as próximas à arena esportiva que pode receber até 20 mil torcedores, estão tomadas por unidades de elite das tropas governistas.

Nessa parte sudoeste do país da África Central, milhares de habitantes de língua inglesa, que são minoria em Camarões, lutam pela independência do poder central, que fala francês, assim como a maioria da nação.

FOLHAPRESS - Com cerca de 85 mil habitantes, Limbe, em Camarões, divide-se entre a alegria de ser uma das sedes do mais importante torneio da África entre seleções de futebol e a preocupação de que a competição seja maculada pela violência na cidade.

