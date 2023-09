Chulapa é liberado da prisão após ajuda financeira de R$ 25 mil do Santos

Chulapa foi encaminhado a CPJ (Central de Polícia Judiciária) e, depois do registro de ocorrência, transferido para a Cadeia Pública de Santos. Ele passou toda a quarta-feira (13) no local.

Segundo apurou o UOL, o valor cedido pelo Santos foi próximo de R$ 25 mil. O clube, apesar de não ter relação com o problema pessoal do ex-jogador, se colocou à disposição da família para liberá-lo da prisão.

