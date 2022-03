Chelsea tem conta bancária suspensa temporariamente em sanção a Abramovich

Nesta quinta-feira (10), o governo britânico proibiu viagens e congelou os ativos do oligarca russo com o objetivo de impedir que ele ganhe dinheiro no Reino Unido.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea sofreu mais uma punição em meio às sanções contra o dono do clube, Roman Abramovich. Nesta sexta-feira (11), o Barclays suspendeu temporariamente a conta e os cartões de crédito do time.

