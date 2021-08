Chelsea se segura com um a menos e arranca empate do Liverpool fora de casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool recebeu o Chelsea, neste sábado(28), pela terceira rodada do Campeonato Inglês e ficou no empate em 1 a 1. Kai Havertz abriu o placar para os visitantes aos 22 minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, nos acréscimos, Mohamed Salah empatou para os donos da casa de pênalti, após lance que culminou na expulsão de Reece James, o que fez com que o time de Londres jogasse com um a menos durante metade do jogo.

Com o resultado, os dois times somam sete pontos e perdem os 100% de aproveitamento na competição. Com campanhas exatamente iguais, as equipes dividem a segunda colocação, atrás do West Ham no número de gols marcados.

Agora, as equipes voltam a campo apenas após a pausa para a data Fifa. O Chelsea joga em casa contra o Aston Villa, em jogo marcado para o dia 11 de setembro (sábado), às 13h30 (de Brasília). Já o Liverpool visita o Leeds no dia 12 (domingo), às 12h30 (de Brasília). Os dois jogos são pela quarta rodada da competição.

JOGO

O Liverpool começou melhor o jogo, criando boas chances desde o início da partida. Aos 5 minutos, Elliot chutou cruzado para fora. Henderson também perdeu boa chance para os donos da casa aos 10 minutos.

Apesar das oportunidades, quem abriu o placar foi o Chelsea. Reece James bateu escanteio fechado, aos 21 minutos e Kai Havertz antecipou Robertson para cabecear de costas e encobrir Alisson.

Os donos da casa não se abalaram e, no minuto seguinte, quase empataram com Mané. Azpilicueta salvou os visitantes.

Aos 36 minutos, o Chelsea teve a chance de ampliar com Mason Mount. O jogador recebeu de Lukaku em contra-ataque rápido, mas mandou para fora.

No fim do primeiro tempo, o Liverpool foi para cima e, após confusão na área, Reece James salvou com a mão em cima da linha após chute de Mané. O atleta do Chelsea foi expulso e Salaha converteu o pênalti, deixando tudo igual antes do fim da etapa inicial.

O time anfitrião foi bem com um homem a mais em campo e dominou completamente o segundo tempo. Quem brilhou foi Mendy, goleiro do Chelsea. Van Dijk, Henderson, Fabinho, Robertson eDiogo Jota tiveram boas chances para virar o jogo e pararam no goleiro francês, que foi o grande nome do jogo.

Do lado do Chelsea, Kovacic não aproveitou a única chance da equipe em um contra-ataque aos 36 minutos, parando no goleiro Alisson. No fim da partida, os jogadores do Chelsea se abraçaram e comemoraram muito o resultado.