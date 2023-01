Chelsea sai na frente, mas leva o empate do Nottingham Forest pelo Inglês

RIO DE JANEIRO/RJ - Nottingham Forest e Chelsea fizeram um jogo aberto, mas ficaram no empate por 1 a 1 neste domingo (1º), abrindo o 2023 do Campeonato Inglês. O jogo foi válido pela 18ª rodada da competição no The City Ground.

Sterling marcou o gol pelo lado do Chelsea ainda no primeiro tempo. Ele encerrou um jejum que vinha desde agosto sem o atacante marcar na Premier League. Aurier foi o autor do gol do Nottingham Forest, que jogou bem.

Com o resultado, o Chelsea se complica na briga pelas posições mais altas e fica em oitavo, com 25 pontos. O United, em quarto, tem 32. Já o Nottingham Forest é o 18º, abrindo a zona de rebaixamento, com 14 pontos.

Antes de a bola rolar, torcedores, jogadores, arbitragem e comissões técnicas fizeram salva de aplausos a Pelé.

Jogo aberto

O primeiro tempo foi bem morno e de poucas emoções no estádio City Ground. O Chelsea teve quase 80% de posse de bola, mas teve dificuldades para acertar o gol do adversário. Apesar disso, conseguiu abrir o placar. O Nottingham Forest, mais preocupado em defender, pouco criou.

O jogo mudou no segundo tempo e o Forest foi para cima. A valentia foi coroada com o gol de Aurier. Os donos da casa dominaram a etapa final, mas tinham dificuldades para marcar. Com o jogo aberto, o Chelsea só foi levar perigo com mais de 30 minutos.

O Chelsea tem um difícil e importante jogo na próxima quinta-feira (5), às 17h, quando recebe o Manchester City no Stamford Bridge pelo Inglês. Já o Nottingham Forest visita o Southampton na quarta (4), às 16h30.