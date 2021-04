Chelsea elimina City com gol de Ziyech e vai à final da Copa da Inglaterra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea acabou com a expectativa do Manchester City ser o grande papa-títulos da temporada. Em Wembley, os Blues venceram por 1 a 0, neste sábado (17), com gol de Hakim Ziyech, e eliminaram o rival da disputa.

Agora, a equipe espera o resultado de Leicester x Southampton, que se enfrentam amanhã, às 14h30 (horário de Brasília), para conhecer o adversário da grande final. O próximo compromisso do Chelsea é contra o Brigton, em Stamford Bridge, pela Premier League. Já o City também tem jogo pelo nacional e vai visitar o Aston Villa, no Villa Park.

No Chelsea, Ziyech teve grande atuação. Destaque do Manchester City na temporada, Kevin De Bruyne saiu lesionado no início do segundo tempo, e acendeu uma luz de preocupação na equipe.

PARTIDA

Tuchel montou muito bem seu Chelsea para o confronto contra Guardiola. Na primeira etapa, a equipe fechou a defesa e pressionou no contra-ataque, mas pecou em grande parte das finalizações. A primeira grande chance foi certera, no entanto, não valeu. Timo Werner, que escapou em um rápido contra-ataque na esquerda e cruzou para Ziyech marcar. O bandeira rapidamente assinalou o impedimento.

Ziyech foi persistente, e continuou tentando. nas duas jogadas consecutivas, ele apareceu em condições, mas foi muito bem bloqueado pela zaga do City.

Aos 19, foi a vez de Chiwell arriscar, depois de receber sozinho na área pela esquerda. De voleio, ele errou o alvo e a bola foi para fora. O City respondeu com Torres, mas a marcação de Rudiger foi implacável, e os blues ficaram com a posse de bola.

Mason Mount apareceu aos 27 com brilhantismo, deixando Fernandinho no chão. James recebeu na direita e cruzou buscando Timo Werner na pequena área, mas Laporte subiu muito bem para interceptar. No último minuto do primeiro tempo, Sterling encontrou Fernandinho bem posicionado e cruzou para o cabeceio. O brasileiro surgiu como elemento surpresa para cabecear, mas mandou para fora.

Com a saída de De Bruyne, Foden veio a campo, e em sua primeira jogada, deixou Gabriel Jesus em posição dentro da pequena área.

No momento em que o City articulava alguns ataques perigosos, Ziyech abriu o placar. A jogada começou com um arranque de Werner, que recebeu de Chiwell nas costa de Cancelo, entrou com velocidade e tocou para o camisa 22 na saída do goleiro Steffen.

Por pouco, o jogador não ampliou. No lance seguinte, em novo lançamento de Werner, Dias furou o corte na meia-lua e deixou Ziyech cara a cara com Steffen. O meia bateu em cima do goleiro e perdeu uma chance incrível.

Aos 24, Dias finalizou no susto, na pequena área, para igualar o placar, mas mandou pra fora. Jesus também tentou - após cruzamento de Cancelo, o brasileiro dominou mesmo caído, e ajeitou para Sterling bater de primeira. A bola passou por cima do gol e o placar não se movimentou.

O Chelsea teria ainda um outro gol anulado, já nos minutos finais. Pulisic recebeu na esquerda, fez fila na entrada da área e bateu no contrapé de Steffen, mas o assistente viu impedimento do norte-americano na origem do lance.