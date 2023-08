Chelsea e Liverpool empatam pela 7ª vez seguida com VAR protagonista

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jogando em Londres, Chelsea e Liverpool empataram em 1 a 1, neste domingo (13), em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Inglês. A partida foi marcada por intervenções cruciais do VAR.

Luís Diaz abriu o placar para o Liverpool, e Disasi empatou para o Chelsea. Os dois gols foram marcados no primeiro tempo.

Ainda no primeiro tempo, Salah, pelo Liverpool, e Chilwell, pelo Chelsea, também marcaram, mas os gols foram anulados pelo VAR, por impedimento.

O auxiliar de vídeo ainda entrou em ação no segundo tempo em um lance polêmico de toque de mão dentro da área. Apesar dos protestos dos jogadores do Liverpool, o pênalti não foi marcado.

Com o empate, Chelsea e Liverpool somam seus primeiros pontos no Campeonato Inglês, e ficam no meio da tabela, empatados no décimo lugar.

Curiosidades

Este foi o sétimo empate seguido entre Chelsea e Liverpool. Os últimos quatro jogos acabaram sem gols.

Depois de seis temporadas seguidas, esta foi a primeira vez que Mohamed Salah não marcou um gol na primeira rodada do Campeonato Inglês. Ele deu uma assistência e até balançou as redes, mas o lance foi anulado.

Como foi o jogo

Aposta nos contra-ataques do Liverpool funciona. O Chelsea teve a bola desde o início, mas não se pode dizer que a estratégia funcionou. Até os 30 minutos, os visitantes mandaram no jogo, mesmo sem a bola, criando as melhores chances. Luís Diaz e Salah balançaram as redes, mas só o gol do colombiano valeu.

Chelsea equilibra ações e cresce no jogo. Depois do gol anulado de Salah, os donos da casa melhoraram e fizeram valer a posse de bola. Aos poucos, o Liverpool foi encurralado e, em um lance de muita pressão, veio o empate com Disasi. No minuto seguinte, Chillwell marcou o tento da virada, mas estava impedido.

Melhor em campo, Chelsea não é eficiente. O segundo tempo foi dominado pelos donos da casa, que ficaram mais tempo com a bola e criaram boas chances, mas não conseguiram marcar. Alisson foi importante para o Liverpool, com duas defesas importantes.