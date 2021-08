Chelsea anuncia chegada de Lukaku com contrato de cinco anos

Os valores do negócio não foram divulgados, mas as informações da imprensa europeia eram de uma venda de 115 milhões de euros (R$ 704,1 milhões), o que tornaria esta uma das maiores negociações da história do futebol inglês.

O atacante belga, campeão italiano na última temporada com a camisa da Inter de Milão, reforça os atuais campeões da Champions League com contrato até 2026.

