Chefe de delegação, presidente da FAF celebra campanha do Brasil no Pan

Manaus/AM - Chefe da delegação brasileira de futebol nos Jogos Pan-Americanos 2023, no Chile, o presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Ednailson Rozenha, tem sido pé-quente para o Brasil. Invicta e classificada para as semifinais, a Seleção Canarinho passou da primeira fase com 100% de aproveitamento e nenhum gol sofrido.

Orgulhoso da caminhada perfeita da Amarelinha até aqui, Rozenha comemorou o feito e, mais uma vez, agradeceu por poder contribuir em uma campanha que pode recolocar o Brasil no topo do pódio dos Jogos Pan-Americanos.

"Me sinto abençoado por fazer parte de uma trajetória que pode terminar de forma histórica. O Brasil sempre entra em qualquer competição de futebol como favorito, mas é preciso estar preparado para fazer valer tal favoritismo. E esse grupo, de uma comissão técnica e jogadores jovens, está mostrando que nosso futebol segue sendo muito bem representado. E eu, como um desportista, amante desse esporte, me sinto muito grato por estar chefiando e principalmente, aprendendo com um grupo tão capacitado", disse Rozenha.

A trajetória verde e amarela

A Seleção Brasileira se classificou para as semifinais dos Jogos Pan-Americanos, após conquistar três vitórias em três partidas, na primeira fase. No caminho, a Seleção Canarinho venceu Estados Unidos, Colômbia e Honduras, marcou seis gols e não sofreu nenhum. O próximo desafio da Amarelinha será na quarta-feira (1º), às 16h (de Manaus), diante do México.

Nesta temporada, o Brasil tem a oportunidade de voltar a conquistar a medalha de ouro, que não vem desde 1987, quando a Seleção derrotou o Chile na final, em Indianápolis, no EUA. Caso a Amarelinha chegue à final, a seleção chilena pode estar, novamente, em seu caminho. Os donos da casa encaram o Estados Unidos na outra semifinal da competição.

Com informações da assessoria