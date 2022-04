Charles Leclerc vence GP da Austrália e amplia vantagem na liderança da F1

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Destaque no início da temporada 2022 da F1, o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, dominou o GP da Austrália na madrugada deste domingo (10) e venceu pela segunda vez em três corridas realizadas no ano.

Leclerc largou da pole position, quase não foi ameaçado e conquistou a vitória com tranquilidade. Ele ficou à frente do mexicano Sergio Pérez (Red Bull), em segundo, e do britânico George Russell (Mercedes), que completou o pódio em terceiro lugar.

Foi a quarta vitória da carreira do monegasco, que ampliou a vantagem na liderança do campeonato para 71 pontos --34 pontos à frente de Russell, na segunda colocação. Em 2022 Leclerc também venceu a prova de abertura da temporada, no Bahrein, e terminou em segundo na rodada anterior, na Arábia Saudita.

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, que conquistou o título da F1 no ano passado, abandonou a corrida por causa de um problema no motor. Ele estava na vice-liderança quando avisou sua equipe que estava sentindo um cheio estranho e deixou a prova.

Foi a segunda vez na temporada que o atual campeão teve problemas com seu carro. No Bahrein, Verstappen também não terminou a corrida por causa de um defeito na alimentação de combustível.

Lewis Hamilton, da Mercedes, largou na quinta posição e chegou a ficar em terceiro, mas foi ultrapassado por Pérez e Russell. O britânico, sete vezes campeão mundial, ainda herdou a posição de Verstappen e terminou em quarto.

No mundial de construtores, a Ferrari chegou a 104 pontos, enquanto a Mercedes está em segundo, com 65.

Foi o retorno do GP da Austrália à F1 depois de dois anos de ausência devido à pandemia do coronavírus. A quarta etapa da temporada será o GP da Emilia-Romagna, em Ímola, no dia 24 de abril.

Confira o resultado do GP da Austrália

1º - Charles Leclerc (Ferrari)

2º - Sergio Pérez (Red Bull)

3º - George Russell (Mercedes)

4º - Lewis Hamilton (Mercedes)

5º - Lando Norris (McLaren)

6º - Daniel Ricciardo (McLaren)

7º - Esteban Ocon (Alpine)

8º - Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

9º - Pierre Gasly (AlphaTauri)

10º - Alexander Albon ( Williams)

11º - Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

12º - Lance Stroll (Aston Martin)

13º - Mick Schumacher (Haas)

14º - Kevin Magnussen (Haas)

15º - Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16º - Nicholas Latifi (Williams)

17º - Fernando Alonso (Alpine)

Max Verstappen (Red Bull), Sebastian Vettel (Aston Martin) e Carlos Sainz (Ferrari) não concluíram a prova.