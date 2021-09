Chapecoense joga melhor, vira sobre o Bragantino e vence a primeira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O futebol mostrado na noite deste sábado (11) não reflete a classificação da Chapecoense na lanterna do Campeonato Brasileiro nem a vaga do Bragantino no G4. Mesmo saindo atrás e jogando fora de casa, no estádio Nabi Abi Chedid, a Chape foi melhor, lutou pela vitória até o fim e foi recompensada com gol de Anselmo Ramon, aos 48, para garantir o triunfo por 2 a 1 no confronto válido pela 20ª rodada.

Depois de passar o primeiro turno inteiro sem vencer, o Verdão encerra a marca negativa e chega aos 10 pontos, porém se mantém na última colocação. O Massa Bruta se mantém no quarto lugar, com 32 pontos.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (18). O time catarinense recebe o Palmeiras na Arena Conda, às 17h. Mais tarde, às 21h, é a vez do time bragantino enfrentar o Bahia no estádio do Pituaçu.

JOGO

Apesar do péssimo desempenho na Série A, a Chape teve um primeiro tempo superior ao time da casa. Com apenas cinco minutos de jogo, Anderson Leite já teve uma boa chance, aproveitando a rebatida errada de Cleiton.

O embate seguiu bem equilibrado. Eric Ramires, aos 18, e Gabriel Novaes, aos 24, levaram perigo ao gol da Chape. Depois disso, os visitantes cresceram na partida e passaram a levar mais perigo.

Porém, quando a fase não é boa, nada ajuda. Alan Santos tentou sair jogando e perdeu a bola. Artur arriscou um chute de fora da área e Busanello desviou. O árbitro de vídeo chamou Marcelo de Lima Henrique para rever o lance e o juiz optou por dar a penalidade, apesar de o defensor tentar tirar o braço da bola.

O próprio Artur, que estava defendendo a Seleção brasileira na vitória sobre o Peru na última quinta (9), pegou a bola para cobrar a penalidade. Na batida, deslocou o goleiro, que pulou para esquerda e viu a bola entrar no outro canto.

Praxedes, no Bragantino, e Ravanelli, na Chape, entraram no intervalo. As mudanças refletem que os técnicos viram da partida: Barbieri insatisfeito, mesmo com a vitória e Pintado tentando dar mais qualidade no meio-campo para buscar o empate.

A estratégia funcionou melhor para os visitantes que pressionaram o Massa Bruta. A equipe catarinense criou as principais jogadas e conseguiu balançar as redes de Cleiton aos 23, com Geuvânio. No entanto, o impedimento foi assinalado ainda dentro de campo.

De tanto insistir, o time visitante conseguiu a virada. Ravanelli cobrou falta na área na medida para Mike. O atacante antecipou a defesa e cabeceou firme, sem nenhuma chance para Cleiton para deixar tudo igual.

O clube catarinense seguiu insistindo e buscando a virada. Anselmo Ramon acertou a trave na primeira vez, aos 40, mas aos 48 conseguiu a virada. Após mais uma falta cobrada por Ravanelli, Jordan ajeitou e o centroavante mandou para o fundo da rede.

Bragantino: Cleiton; Weverton (Rafael Luiz), Fabricio Bruno, Léo Ortiz o Silva e Edimar; Emiliano Martínez, Eric Ramires e Vitinho (Praxedes); Artur (Helinho), Gabriel Novaes e Cuello (Pedrinho). Técnico: Maurício Barbieri.

Chapecoense: Keiller; Matheus Ribeiro, Kadu, Jordan e Busanello; Allan Santos (Moisés Ribeiro), Anderson Leite, Denner (Ravanelli) e Mike (Fabinho); Perotti (Anselmo Ramon) e Bruno Silva (Geuvânio). Técnico: Pintado.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 1 x 2 CHAPECOENSE

Data: 11/09/2021

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Hora: 19h (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Gols: Artur, para o Bragantino, aos 37 do primeiro tempo; Mike, da Chapecoense, aos 33 do 2º tempo; e Anselmo Ramon da Chapecoense, aos 49 do 2º tempo.