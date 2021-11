Chapecoense é a primeira rebaixada da Série A do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense é a primeira rebaixada da atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro. Com a vitória do Santos contra o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira (10), o primeiro time fora do Z-4 passou a ser o Bahia, que não pode ser mais ultrapassado pelos catarinenses.

Este é o segundo rebaixamento da história do clube alviverde para a Série B —o primeiro aconteceu em 2019.

Por mais que a Chapecoense possa atingir os mesmos 36 pontos do time baiano, o número de vitórias impede que a equipe deixe a zona do rebaixamento. A confirmação do descenso vem dois dias depois de um bom resultado da Chape —na segunda (8), empatou com o Flamengo, por 2 a 2, em casa.

Restam apenas sete jogos para o final da temporada da Chapecoense, e três deles são contra adversários que correm risco de fazer companhia à equipe na segunda divisão nacional em 2022 —Juventude, Grêmio e Sport. O time catarinense ainda enfrenta Santos, América-MG, Atlético-GO e Fluminense.

Com apenas 15 pontos em 31 jogos, a Chape ainda pode evitar a negativa marca de pior campanha do Brasileiro em pontos corridos. Para isso, precisa de uma vitória e, assim, ultrapassará o América-RN, que fez apenas 17 pontos, em 2007.