Chapecoense e Fortaleza movimentam extremos da tabela em partida na Arena Condá

No outro extremo da tabela, a Chapecoense amarga a lanterna, com 13 pontos, e busca o primeiro triunfo em casa -feito quase obtido no meio da semana, quando cedeu o empate ao Athletico-PR aos 43min da etapa final.

Com a troca, a tendência é que o Fortaleza entre em campo com Felipe Alves, Titi, Benevenuto, Tinga; Pikachu, Felipe, Ederson, Mateus Vargas, Lucas Crispim; David e Wellington Paulista.

Em alta, o Fortaleza vem de vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio no Castelão, resultado que fez a equipe alcançar o terceiro lugar, com 42 pontos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chapecoense e Fortaleza movimentam as duas pontas da classificação, neste sábado (16), em confronto na Arena Condá, às 19h, na abertura da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

