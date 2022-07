Chapecoense anuncia Marcelo Cabo como novo treinador para a Série B

No momento, a Chapecoense está na 15ª colocação com 18 pontos. O time anunciou o novo técnico após a demissão de Gilson Kleina, depois da derrota contra o Londrina por 3 a 0, em casa.

O treinador assume o comando do time na próxima segunda-feira (11), mas já estará no jogo que acontece neste sábado (9) contra o Tombense.

A Chapecoense anunciou, nesta quinta-feira (7), que Marcelo Cabo, 54, será o novo treinador do time para a Série B do Campeonato Brasileiro. Também o acompanham o auxiliar técnico Gabriel Cabo (filho de Marcelo) e o preparador físico Thiago Marset.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.