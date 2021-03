Champions terá Bayern x PSG nas quartas de final; veja os jogos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez desde 2005 sem a dupla Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, eliminados nas oitavas com Juventus e Barcelona, respectivamente, a Champions League definiu em sorteio nesta sexta-feira (19) os confrontos de quartas de final.

O atual campeão Bayern de Munique reeditará a final da última temporada contra o Paris Saint-Germain. Maior vencedor da competição, com 13 títulos, o Real Madrid terá pela frente o Liverpool, inglês com o maior número de taças do torneio (6).

O evento foi realizado em Nyon, na Suíça.Os jogos de ida serão disputados nos dias 6 e 7 de abril e os de volta em 13 e 14 do mesmo mês. A final será no dia 29 de maio, em Istambul, na Turquia.

A Uefa ainda definirá o dia e horário para a realização de cada duelo. Também foram sorteados os cruzamentos das semifinais. O vencedor de Manchester City x Borussia Dortmund vai encarar quem passar de Bayern e PSG. Real ou Liverpool encaram Chelsea ou Porto, este último o azarão do torneio.

Nas oitavas, o City venceu outro Borussia, o Monchengladbach (ALE) com dois placares 2 a 0, e o Dortmund passou apertado pelo espanhol Sevilla (ESP) –06 a 5 no agregado. Os atuais campeões triunfaram sem dificuldades ao bater a italiana Lazio (6 a 2), enquanto o time de Neymar, sem o craque, contundido, eliminou o Barcelona de Messi (5 a 2).

A Juventus (ITA) de Cristiano Ronaldo caiu para o Porto, mesmo com o placar agregado de 4 a 4, por ter levado mais gols dentro de casa do que o rival. Já o Chelsea superou o Atlético de Madrid (ESP) por 3 a 0 na somatória dos confrontos. Liverpool, com 4 a 0, e Real, com 4 a 1, não tiveram dificuldades para eliminar, RB Leipzig (ALE) e Atalanta (ITA), respectivamente.

CONFIRA OS CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL

Manchester City (ING) x Borussia Dortmund (ALE)

Porto (POR) x Chelsea (ING)

Bayern de Munique (ALE) x Paris Saint-Germain (FRA)

Real Madrid (ESP) x Liverpool (ING)

*O time à direita tem o mando de campo na segunda partida