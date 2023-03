Cerro Porteño vence mais uma vez e elimina o Fortaleza na pré-Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cerro Porteño venceu o Fortaleza por 2 a 1 nesta quinta-feira (16), no estádio La Olla, em partida válida pela volta da terceira fase preliminar da Copa Libertadores. Os gols do confronto foram marcados por Carrizo e Aquino, para os paraguaios. Guilherme descontou para o Leão.

Com o resultado, os comandados de Facundo Sava estão classificados para a fase de grupos da Liberta. A ida terminou com a vitória do Cerro por 1 a 0 em pleno Castelão.

Essa foi a primeira vez que os paraguaios eliminaram uma equipe brasileira em jogo de mata-mata da Libertadores. Já o Fortaleza vai disputar a Copa Sul-Americana.

Agora, o Cerro aguarda o sorteio do dia 27 de março para saber em qual chave estará na fase de grupos da competição da Conmebol.

O JOGO

O confronto foi de muita intensidade. Nenhum dos dois times se apegou ao resultado da ida em um jogo com muitas oportunidades.

O primeiro tempo foi de equilíbrio. Precisando do resultado, o Fortaleza tomou a iniciativa do jogo e obrigou Jean a fazer boas defesas. Do outro lado, o Cerro apostou nos cruzamentos para ampliar sua vantagem.

A segunda etapa seguiu com o jogo bastante disputado. Os brasileiros começaram pressionando, mas os paraguaios logo conseguiram ampliar o placar. No final da partida, o Leão conseguiu fazer o 'gol de honra'.

GOLS E LANCES

João Ricardo salva! Logo aos dois minutos de jogo, o Cerro chegou com perigo. Carrizo escapou pela esquerda, lançou a bola na área e Churín pulou para cabecear no canto esquerdo do goleiro, que espalmou e conseguiu defender em dois tempos.

Jean fez milagre! Pochettino fez um cruzamento na medida, e Lucero saltou para cabecear cruzado, mas o goleiro brasileiro fez grande defesa. No rebote, Thiago Galhardo apareceu livre na área, finalizou à queima-roupa, e o arqueiro salvou mais uma vez.

1 a 0. Carrizo abre o placar! O Cerro armou o ataque pela direita. Após cruzamento de Espínola na área, Benevenuto foi cortar e desviou bola contra a própria meta, mas ela bateu na trave. Na sobra, Carrizo chegou sozinho na pequena área para balançar as redes.

Quase o empate! Crispim deixou o defensor no chão na entrada da área e deu um cruzamento na medida para Pikachu. O atacante finalizou de primeira, mas a bola desviou no zagueiro e saiu rente ao gol.

2 a 0. Aquino faz um golaço! Em cobrança da falta, Carrizo levantou a bola para a entrada da área tricolor, onde Aquino apareceu livre e deu um chute, quase que de voleio, no ângulo esquerdo de João Ricardo para ampliar a vantagem do Cerro.

Mais uma vez, Jean! Lucero recebeu belo passe de Thiago Galhardo na esquerda da área. Cara a cara com o goleiro, ele bateu de chapa no canto oposto, e o brasileiro foi buscar.

Não valeu! Carrizo lançou a bola para o ataque, Bobadilla cabeceou para o gol, e João Ricardo fez boa defesa. No rebote, Morales balançou as redes, mas o bandeirinha sinalizou o impedimento.

VAR em ação! Fernández saiu cara a cara com o goleiro do Fortaleza e finalizou para o fundo da rede na saída de João. Mais uma vez, o assistente apontou a condição irregular. O árbitro de vídeo checou o lance e concordou com a marcação de campo.

2 a 1. Gulherme faz para o Leão! Já nos acréscimos, Júnior Santos acelerou em contra-ataque, invadiu a área e deu um corte seco na marcação. Ao invés de chutar, ele tocou na chegada de Guilherme, que completou de carrinho para o fundo do gol.

CERRO PORTEÑO 2 X 1 FORTALEZA

Cerro Porteño: Jean; Espínola, Patiño, Piris da Motta e Báez; Viera, Cardozo Lucena (Bobadilla), Carrizo (Giménez) e Aquino (Samudio); Morales (Alexis Fariña) e Churín (Fernández). T.: Facundo Sava

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Marcelo Benevenuto e Titi; Hércules (Calebe), Caio Alexandre, Lucas Crispim e Pochettino (Guilherme); Romarinho (Pikachu), Lucero (Romero) e Thiago Galhardo (Júnior Santos). T.: Juan Pablo Vojvoda

Estádio: La Olla, em Assunção (Paraguai)

Juiz: Jesús Valenzuela (VEN)

Cartões amarelos: Marcelo Benevenuto (FOR), Viera (CER), Churín (CER), Lucena (CER), Báez (CER), Lucero (FOR)

Gols: Carrizo, aos 38min do primeiro tempo, e Aquino, aos 18min do segundo tempo (Cerro); Guilherme, aos 47min do segundo tempo (Fortaleza)