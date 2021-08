Cerimônia de encerramento das Olimpíadas começa com vídeo relembrando competições

O presidente do COI, Thomas Bach, e o príncipe imperial do Japão, Akishino, receberam atletas e profissionais da saúde carregando a bandeira do Japão. Um deles é atleta de break dance, modalidade que fará sua estreia em Jogos Olímpicos em Paris-2024,

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Tóquio começou com um vídeo relembrando as duas semanas de Jogos Olímpicos na capital japonesa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.