Centenário, Gabigol retoma boa fase em momento importante para o Flamengo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um gol histórico. Aos 31 minutos do primeiro tempo, na vitória do Flamengo sobre o Bahia por 3 a 0, Gabigol chegou ao seu centésimo pelo clube. O louvável feito carimba o retorno à boa fase do artilheiro a exatos 15 dias da grande final da Copa Libertadores, contra o Palmeiras, em Montevidéu (URU).

O atacante chegou a amargar nove jogos sem marcar durante essa fase de instabilidade da equipe. Porém, nas últimas quatro partidas pelo Rubro-Negro, o jogador participou diretamente de seis dos nove gols da equipe, tendo feito três tentos e dado três assistências.

Técnico do Flamengo, Renato Gaúcho fez questão de enaltecer Gabigo: "Ele está na galeria dos grandes jogadores que atuaram com a camisa do Flamengo. Ele é um jogador em destaque. É o centésimo gol dele. Ele fez gol inclusive na final da Libertadores. Tem conquistado títulos, como outros jogadores também já fizeram isso. Hoje, ele está nesta galeria, mas não podemos esquecer dos jogadores do passado que também estão nessa galeria. Para a felicidade dele, ele está se juntando aos inúmeros jogadores que vestiram essa camisa e fizeram história no Flamengo".

Nesta quinta, Gabigol se mostrou emocionado pelos feitos que tem alcançado no Rubro-Negro e fez questão até de mandar um beijo para Romário, o último a atingir 100 gols com a camisa do Fla.

"Desde que eu cheguei no Flamengo tem acontecido fatos históricos. Eu acho que 100 gols é um número que, para mim, é inimaginável. O último que bateu isso foi o meu parceiro Romário, vou mandar um beijão para ele. Eu tenho que agradecer muito a Deus, aos meus amigos que sempre veem minha luta diária, meu trabalho, meu trabalho invisível né? Quero agradecer muito ao Flamengo e, principalmente, aos meus companheiros porque realmente é algo muito grande para mim, estou muito feliz por esse momento. É um dia que vai ficar marcado na minha vida", declarou ao Premiere.

SEM PEDRO

Sem Pedro, reação de Gabi é ainda mais importante

O retorno da boa fase de Gabigol se tornou ainda mais crucial neste momento em função do técnico Renato Gaúcho não estar podendo contar com Pedro, outro centroavante com mais características de área.

O jogador passou por uma artroscopia no menisco do joelho direito e, na semana passada, retirou os pontos. Ele está entregue aos trabalhos de fisioterapia e preparação física e o Flamengo ainda mantém a esperança de que o atacante esteja à disposição para a final da Copa Libertadores, no dia 27.

Até o momento, além de Gabigol, o Rubro-Negro conta para a posição com o jovem Vitor Gabriel. Já Bruno Henrique, embora também atue no setor, possui mais características de ponta.