Ceni usará "folga" para preparar o Flamengo contra desfalques da Copa América

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo está invicto há 13 partidas: são oito vitórias e cinco empates. A equipe, que estreou com vitória no Brasileirão, só volta a campo no dia 10 de junho, diante do Coritiba, mas engana quem acredita que tudo é festa na Gávea. Para o treinador Rogério Ceni, esse tempo será essencial para se preparar para um problema do futuro: a Copa América.

O futebol no Brasil não vai parar e, na visão do treinador, a pausa de agora será crucial para trabalhar alternativas no elenco para que o time possa seguir atuando bem no período da competição entre seleções, que acontecerá entre 11 de junho até 10 de julho, coincidindo com nove rodadas do Campeonato Brasileiro.

"O nosso problema é a Copa América. Não temos tantas alternativas no elenco", afirmou. Ele citou como exemplo as mexidas que fez na partida diante do Palmeiras: entraram Vitinho e Michael nos lugares de Éverton Ribeiro e Arrascaeta, respectivamente. No período da Copa América, os dois já devem ser os titulares, uma vez que os substituídos devem estar junto das suas respectivas seleções.

Sendo assim, o período sem jogos será dividido de duas maneiras: serão dois dias de folga e outros oito de trabalho. E, nesse espaço de tempo de trabalho, Rogério já tem planejado o que fazer. "Vamos trabalhar parte tática, parte física até e alternativas para jogar sem Éverton Ribeiro, sem Arrascaeta, sem Gabriel, sem o Isla, acredito eu por um bom tempo", analisou, citando os atletas convocados.

O comandante rubro-negro admite que pode passar "um certo sufoco" por conta do aperto no calendário e do elenco encurtado, mas ressalta que os dez dias serão muito importantes. "Vamos usar esse tempo para trabalhar, sem dúvida nenhuma, para tentar melhorar", disse.