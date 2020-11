Ceni repete erros de Dome e vê ponto crítico em 3º jogo no Flamengo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo depositou toda sua esperança na contratação de Rogério Ceni. O novo treinador, no entanto, ainda não obteve o resultado esperado. Com uma derrota e um empate nos dois primeiros jogos, ele repetiu alguns erros do ex-comandante Domènec Torrent e ficou distante da vitória até o momento. Pior que isso. Mesmo no início de sua trajetória, o técnico já se vê diante um momento chave: a Copa do Brasil.

É que com a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no Maracanã, o Flamengo terá que vencer no Morumbi para chegar à semifinal da competição. O problema é que o Rubro-negro atravessa seu pior momento na temporada e entrará em campo sem o status de favorito após um longo período.

Além de falhas individuais, como a de Hugo Souza na última quarta, o Flamengo também sofreu com algumas escolhas de Rogério Ceni, desfalques e a falta de tempo para trabalhar. Em suas duas primeiras partidas, por exemplo, ele definiu os contestados Gustavo Henrique e Leo Pereira como titulares. A dupla visivelmente está sem confiança e tem cometido erros em sequência.

Há ainda uma disputa na lateral esquerda entre Renê, que não vive grande fase, e o jovem Ramon. O treinador optou pela experiência e não teve bom resultado. Vitinho novamente jogou fixo pela esquerda mesmo tendo mostrado mais produtividade jogando solto pelo meio.

"Acho que não podemos abandonar uma dupla de zaga que já se mostrou muito consistente em seus clubes anteriores. Não posso esquecer deles. Os jovens serão avaliados. Natan e Gustavo estão suspensos, e outro jovem terá oportunidade na próxima rodada. Rodrigo Caio se tornou uma referência. A ausência é sentida", disse Ceni.

Isso sem contar com a escolha de Lincoln para substituir Gabigol no fim do empate com o Atlético-GO, ontem. Mesmo que ele tenha reclamado de dores musculares, o atleta parecia inteiro para aguentar os minutos finais. O jovem escolhido por Ceni perdeu um gol incrível e revoltou os torcedores, que já pegavam no pé do atleta.

Portanto, Rogério Ceni repetiu vários dos erros cometidos por Dome em sua curta trajetória no Flamengo. O novo treinador ainda tenta conhecer melhor o elenco, mas o tempo não está ao seu lado. Em momento decisivo na temporada, ele terá que dar resposta imediata já nesta quarta-feira.

"Pedro como já devem saber, foi cortado da seleção por uma lesão. Rodrigo Caio, Diego e Filipe Luis não têm condições para quarta. Vamos ter que avaliar o Gabriel. Também no Thiago Maia. O Isla, pela distância, acho difícil poder. O Everton Ribeiro, possivelmente deve jogar o segundo jogo da seleção. Infelizmente nós temos um grande número de jogadores experientes com alguns problemas", finalizou o treinador.