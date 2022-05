Ceni inova, e São Paulo evita surpresa ao bater Juventude e ir às oitavas

BRUNNO CARVALHO

BARUERI, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma exibição convincente na Arena Barueri garantiu o São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Atuando com um esquema com três zagueiros, a equipe de Rogério Ceni dominou o jogo contra o Juventude e saiu de campo com a vitória por 2 a 0, graças aos gols de Arboleda e Igor Vinícius.

Essa foi a primeira vez que Rogério Ceni apostou no esquema tático com três zagueiros no ano. Ao fim da temporada passada, ele chegou a dizer que dificilmente usaria a formação pela escassez de jogadores da posição no elenco são-paulino.

Depois do susto em Caxias do Sul na ida, quando chegou a estar perdendo por 2 a 0, o São Paulo, com a nova formação, não deu espaço para que o Juventude incomodasse na Arena Barueri -o show da banda Metallica há dois dias impediu que a partida fosse no Morumbi. Com boas atuações de Igor Vinícius e dos zagueiros, o time de Rogério Ceni anulou os contra-ataques do Juventude, que havia resultado nos dois gols da primeira partida.

A vitória significa, também, mais um teste bem-sucedido para o rodízio de Rogério Ceni. Na partida de hoje (12), ele fez cinco mudanças em relação ao time que empatou com o Fortaleza, por 1 a 1, no último domingo, pelo Brasileirão.

SÃO PAULO

Jandrei; Igor Vinicius, Arboleda (Patrick), Diego Costa, Léo e Reinaldo; Gabriel Neves (Luan), Igor Gomes e Alisson Marquinhos); Eder (Luciano) e Calleri. T.: Rogério Ceni.

JUVENTUDE

César; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Paulo Miranda e William Matheus (Busanello); Yuri, Jadson (Isidro Pitta) e Darlan (Óscar Ruiz); Chico, Paulinho Guilherme Parede (Paulinho Moccelin) e Vitor Gabriel. T.: Eduardo Baptista.

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

Gols: Arboleda, aos 27' do primeiro tempo (SPA), Igor Vinícius, aos 23' do segundo tempo (SPA).

Cartões amarelos: Calleri, Arboleda, Patrick, Luan (SPA); Jadson (JUV)

Público: 14.806 pessoas

Renda: R$ 534.723,00