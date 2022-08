A cem dias da estreia na Copa, comissão técnica define agenda de observações

Rio de Janeiro/RJ - Faltando cem dias para a estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia, o técnico Tite ressaltou a importância dos próximos compromissos do grupo de trabalho e deixou claro que a lista final de convocados para a competição segue aberta.

A partir desta quarta-feira (17), a comissão técnica da Seleção Brasileira intensificará as observações 'in loco' visando a próxima convocação para os amistosos de setembro, os últimos antes da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Até o próximo dia 28, dez jogos distribuídos entre Brasil, Espanha, Portugal, Itália, Inglaterra, França e México terão a presença de pelo menos dois componentes do grupo de trabalho comandado por Tite.

A comissão técnica também estará presente nas sessões de treinamento do Benfica, de Portugal, e do Pumas, do México.

"Não podemos estar fechados porque 100 dias é um período longo e estamos falando de uma Copa diferente das outras em diversos aspectos, especialmente físicos, com jogos de três em três dias. Cabe à nossa comissão, dentro dos nossos limites éticos, orientarmos os atletas para buscarem a melhor preparação e levantarmos o máximo de informações. Os atletas competem lealmente entre eles e sabem disso", salientou Tite.

Confira abaixo a agenda completa de observações:

17/08 - Athlético Paranaense x Flamengo (Cleber Xavier e César Sampaio)

17/08 - Fluminense x Fortaleza (Tite e Matheus Bachi)

21/08 - Palmeiras x Flamengo (Tite e Cleber Xavier)

21/08 - Atlético de Madrid x Villareal (Matheus Bachi e Fábio Mahseredjian)

21/08 - Pumas x Santos Laguna (César Sampaio e Guilherme Passos)

23/08 - Benfica x Dínamo Kiev (Matheus Bachi e Fábio Mahseredjian)

24/08 - Pumas x Tigres (César Sampaio e Guilherme Passos)

27/08 - Juventus x Roma (Matheus Bachi e Fábio Mahseredjian)

27/08 - Arsenal x Fulham (Tite e Juninho Paulista)

28/08 - PSG x Mônaco (Tite e Juninho Paulista)

Fonte: CBF